Cengiz Aytmatov 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde anılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anısına özel program düzenlenecek.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivalde, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90'ıncı, vefatının 10'uncu yılında, eserlerinden uyarlanan filmlerin yer aldığı özel bir programla anılacak.

Yazarlığa 1952'de başlayan, "Dağlar ve Steplerden Masallar" adlı hikaye kitabıyla büyük şöhrete ulaşan ve 1963'te "Lenin ödülü" kazanan Kırgız yazar, çevirmen, gazeteci ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un beyazperdeye aktarılmış eserleri, festival kapsamındaki "Aytmatov 90 Yaşında" özel programında gösterilecek.

Programda Cengiz Aytmatov'un eserlerinden uyarlanan Beyaz Gemi (Belly Parokhod - 1976), Kızıl Elma (Krasnoe Yabloko - 1975), Fuji-Yama'ya Çıkış (Voskhozhdenie na Fudziyamu - 1989), Boranlı İstasyonu (Boranlı Beket - 1996), Elveda Gülsarı (Qosh bol Gülsary - 2008) filmleri gösterilecek.

Film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında düzenlenenecek "Ölümünün Onuncu Yılında Cengiz Aytmatov Anısına" başlıklı programda, Sinema Yazarı İhsan Kabil moderatörlüğünde "Beyaz Gemi" ve "Boranlı İstasyonu" filmlerinin yönetmenleri Bolotbey Şemşiyev ve Bakıt Karagulov ile yazar Yağmur Tunalı'nın katılacağı bir de söyleşi gerçekleştirilecek.

Eserlerinin çoğunda aşk, dostluk, savaş acıları ile Kırgızların gelenek ve göreneklerini işleyen Aytmatov, eserlerinde 2. Dünya Savaşı'nı ve savaşın getirdiği zulmü, sefaleti, yokluğu, iyiyi ve kötüyü kullandı. Edebi hayatına gazetelerde yazdığı hikayelerle başlayan Aytmatov, o yıllarda Türk toplumunun içinde bulunduğu durumu da eserlerine yansıtarak Türk kültürünün dünyadaki önemli tanıtıcılarından biri oldu.

Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" kitabı, Ali Özgentürk tarafından senaryolaştırılarak "Selvi Boylum Al Yazmalım" adıyla 1977'de beyazperdeye aktarıldı. Başrollerini Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in paylaştığı film, seyirciden büyük ilgi gördü ve Türk Sinemanının unutulmaz klasikleri arasına girdi.