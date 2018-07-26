Cengiz Aytmatov filmleriyle Malatya’da

9-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivalde, Aytmatov’un eserlerinden uyarlanan Beyaz Gemi (1976), Kızıl Elma (1975), Fuji Yama’ya Çıkış (1989), Boranlı İstasyonu (1996), Elveda Gülsarı (2008) filmleri gösterilecek. Film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında düzenlenenecek ”Ölümünün Onuncu Yılında Cengiz Aytmatov Anısına” başlıklı programda, sinema yazarı İhsan Kabil yönetiminde “Beyaz Gemi” ve “Boranlı İstasyonu” filmlerinin yönetmenleri Bolotbey Şemşiyev ve Bakıt Karagulov ile yazar Yağmur Tunalı’nın katılacağı bir de söyleşi gerçekleştirilecek.