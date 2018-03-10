CİDEFED, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’yu tanıtacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu için gerçekleşecek olan toplantıya önemli isimlerde katılım sağlayacak.

Cide Dernekler Federasyonu'nun organize ettiği toplantı, 11 Mart Pazar günü İstanbul Esenler Kültür Merkezinde gerçekleşecek. 13.00-17.00 saatleri arasındaki tanıtım toplantısına Kastamonu'nun önemli isimleri bir araya gelerek, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu için yapılacaklar konuşulacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın yapacağı toplantıda Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir, Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseınov konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca, toplantının sonunda serginin açılışı yapılacak.