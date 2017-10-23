Cingöz Recai mutlu: Allah bereket versin

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü' filmiyle gişe yarışında olan Kenan İmirzaloğlu filmiyle ilgili açıklama yaptı. İlk haftada rol aldığı filmle 405 bin 637 kişi tarafından izlenen İmirzalıoğlu, bu sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Oyuncu, konunun sorulması üzerine "Allah bereket versin. Bence iyi bir sonuç" şeklinde açıklama yaptı.