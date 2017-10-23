Cingöz Recai mutlu: Allah bereket versin
Başrolünde oynadığı Cingöz Recai filmiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, gişe sonuçlarından çok memnun olduğunu dile getirdi. İmirzalıoğlu, 'Allah bereket versin' dedi.
- AA
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü' filmiyle gişe yarışında olan Kenan İmirzaloğlu filmiyle ilgili açıklama yaptı. İlk haftada rol aldığı filmle 405 bin 637 kişi tarafından izlenen İmirzalıoğlu, bu sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.
Oyuncu, konunun sorulması üzerine "Allah bereket versin. Bence iyi bir sonuç" şeklinde açıklama yaptı.
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