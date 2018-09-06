Çini ve seramiğin dayanımını artırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı çini ve seramik sanatçısı Ali Kaya, çini ve seramiklerde dayanım ve renklerdeki canlılığın uzun yıllar devam etmesi için 10 yıldır üzerinde çalıştığı, deneme ve testlerinde başarı sağladığı özel yöntemini eserlerinde uygulamaya başladı.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyine ait Kültür Sanat Merkezi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 49 yaşındaki Kaya'nın eserleri ilgi görüyor.

Kaya, yaptığı açıklamada, genç yaşlarda öğrendiği çini ve seramik sanatını yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğünü belirtti.

Kolay iş bulabilmek için tercih ettiği çini ve seramiğin kendisi için hem sanat hem de meslek haline geldiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Liseye başlarken Kütahya'nın çini ve seramik merkezi olması nedeniyle iş bulmam kolay olur düşüncesiyle çini ve seramik bölümünü tercih ettim. Bu alana sadece iş olarak bakıyordum. Ancak öğrendikçe ata sanatımız olan çini ve seramiğin sanatsal yönü bende daha ağır bastı. İçimden gelerek ve severek bu işi yapmaya başladım. Yaptığım çalışmalar öğretmenlerim tarafından çok beğenildi ve takdir edildi. Öğretmenlerimin tavsiyesi üzerine de bu alanda eğitimime devam etmeye karar verdim. Liseyi bitirdikten sonra 1987 yılında mezun olduğum okula çini ve seramik öğretmeni olarak göreve başladım. Aynı zamanda DPÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Seramik ve Cam Bölümüne kaydımı yaptırdım ve oradan da mezun oldum."

Ali Kaya, okul hayatı döneminde Kütahya'nın tanınmış büyük çini ustaları Mehmet Koçer, Celal Karabay'dan da eğitim aldığını aktardı.

"Özel bir yöntem kullandım"

Asırlar önce ataların yaptığı çinilerin bugüne kadar ulaştığını hatırlatan Kaya, üretimini yaptığı çini ve seramiklerin de asırlarca dayanabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Kaya, hem öğretmenlik yaptığını hem de geleneksel Kütahya çini sanatında daha önce hiç denenmemiş yöntemlerle katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Günümüze kadar ulaşan çinileri incelediğimizde, halen ilk günkü gibi canlılıklarını koruduğunu görebilirsiniz. Ben de günümüzde üretilen çinilerin daha dayanıklı ve renklerdeki canlılığının daha da uzun süre devam etmesi için 10 yıldan beri çalışmalar yapıyorum. Çini ve seramikte kuvars ağırlıklı bir reçeteyle altyapıyı sağlamlaştırdım. Çininin üzerindeki desen ve boyaların canlılığını uzun yıllar korunması için de sırlama aşamasında özel bir yöntem kullandım. Deneme ve testlerde büyük başarı sağladım, yaptığım tüm ürünlerde de uygulamaya başladım. Atalarımızın eserleri nasıl bugüne kadar ulaştıysa bugün yaptığım eserler de asırlarca yaşayacak. Yaptığım çalışmalar her türlü hava koşuluna dayanıklı hale geldi."

Bulduğu yöntemi, Kütahya çinisinin gelişmesi adına öğrencilerine de öğrettiğini anlatan Kaya, çini üretiminin tüm aşamalarında usta olduğunu dile getirdi.

Ali Kaya, çini çamurunun şekillenerek bisküvi haline getirilmesi, desenlerin çizimi ve boyanması, sırlanarak 900 ila 1200 derece sıcaklıktaki fırınlarda pişirilmesine kadar her aşamasını kendisinin yaptığını belirterek, tasarımlarında geleneksel çini motiflerini kullandığını vurguladı.

Çini lavabolar, çini sehpalar, çini yemek takımları gibi üretimler ile bu sanatı daha da yukarı taşıdığını anlatan Kaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen görevlerde, mesleğimi yurt içinde ve dışında birçok ülkede temsil ettim. Kişisel sergilere de katılarak atalarımızdan aldığımız ve bize kalan bu mirası gelecek nesillere aktarmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.