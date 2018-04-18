Çinli ressam Hamamönü Sanat Sokağı'nda

Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırma Vakfının (UBİKAV) davetiyle Türkiye’ye gelen Çinli Ressam Wang Lei, gezisinin Ankara ayağında Hamamönü’ne uğramadan geçmedi. Programa Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Shi Ruilin de katıldı. 5 Türk ressam ise yaptıkları resimlerle Hamamönü’ne renk kattı.

"Burası dünya başkentleriyle yarışır güzellikte bir yer"

Öğrencilik yıllarını Ankara’da geçirdiğine dikkat çeken Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Shi Ruilin, tarih ve kültür kokan yeri çok sevdiğini söyledi. Shi Ruilin, Hamamönü’nün dünya başkentleriyle yarışır güzellikte bir yer olduğunu belirterek, bölgenin mutlaka gezilmesi gerektiğini vurguladı. Dünya üzerinde turistlerin bu tür yerlere büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Shi Ruilin, sanata ve sanatçıya açılan kapıların her yerde kabul gördüğünü kaydederek "Burada kim resim yapmak istemez ki?" dedi.

"Tarihi dokuyu koruyan sanatı ve sanatçıyı da korur"

Çinli Ressam Wang Lei ise 2015 yılında başladığı "İpek Yolu" isimli projesiyle birlikte dünya ülkelerini gezdiğini dile getirdi. Çin, Özbekistan ve İran’dan sonra Türkiye’ye geldiğini aktaran Wang Lei, Türkiye’de Gelibolu, İzmir ve Efes Antik Kenti’ni gezdiğini şimdi de sıranın Hamamönü’nde olduğunu belirtti. Wang Lei, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın birkaç yıl öncesine kadar harabe yapılarla dolu olduğunu öğrendim. Altındağ Belediyesi tarafından bu bölgedeki evlerin restore edildiğini duyunca gerçekten çok şaşırdım. Ne kadar güzel bir adım atılmış. Bu tarihi dokuya sahip çıkmak anlamına gelir. Tarihi dokuyu koruyan sanatı ve sanatçıyı da korur. Tebrik ederim."