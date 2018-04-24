Çinli ressamın fırçasından tarihi İpek Yolu

Çinli ressam Wang Lei, "İpek Yolunda Sanat ve Diyalog" projesi kapsamında, tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkeleri gezerek insan portrelerini ve tarihi eserleri resmediyor.

Wang Lei, Çin ve Türk hükümetleri tarafından desteklenen ve 2015 yılında başlatılan proje kapsamında Çin, Özbekistan ve İran'dan sonra Türkiye'ye gelerek çalışmalarına başladı.

Ankara, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'deki bir aylık çalışmalarını tuvaline yansıtan ve ardından da Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen ressam Lei, 7 den 70'e insan portreleri ve tarihi yapılardan oluşan 20 resim çizdi.

Ressam Lei, 4 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını tarihi ilçede tamamlayıp, gelecek mayıs ayında Pekin, kasım ayında ise Ankara'da sergi açmayı planlıyor.

4 yıl süren proje

Safranbolu'nun tarihini ve dokusunu yansıtan yaklaşık 200 yıllık bir konakta çalışmalarını sürdüren Wang Lei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Çin ve Türk hükümetlerinin desteklediğini, bu nedenle emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nda gerçekleştirdiği sanat ve diyalog gezisinde birçok ülkeye gittiğini anlatan Lei, şöyle konuştu:

"Bu bir sanat projesi, 4 yıldır devam ediyor ve bu yıl son yılımız. Özbekistan ve İran'dan sonra Türkiye'ye geldim. Buradaki çalışmalarım bitince Türkiye'de sergi açacağım. İki bölüm var çalışmalarımda. Birisi portreler, diğeri ise tarihi eserler. Çünkü insan tarih içinde yaşıyor, tarihle var. Bu ikisi birleşik, bir bütün."

"Buradaki kültür karşısında şok oldum"

Özellikle İpek Yolu üzerinde yaşayan insanların yüzlerini resmettiğini vurgulayan Lei, "Türkiye'de 20 resim çizdim. Hem portre hem tarihi binalar olarak. 4 yılda 70-80 resim çizdim. Proje sonunda 100 kadar eser ortaya çıkacak." diye konuştu.

Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve karşılaştığı kültür karşısında şok yaşadığını vurgulayan Lei, sözlerini şöyle tamamladı.

"Türkiye'ye ilk defa geldim. Kitaplardan okumuştum, televizyonlardan izlemiştim. İnternetten araştırdım. Türkiye hakikatten efsanevi bir yer. Eski kültürler var, bir arada ve yaşıyor. Buradaki kültür karşısında şok oldum. Gün ışığı bana çok keyif verdi. Bir sürü Türk arkadaşım oldu. Çok kibarlar ve aileden hissettim kendimi."

Mayısta Çin'de, kasımda Ankara'da

Mayıs ayında Çin'in başkenti Pekin'de, kasım ayında da Ankara'da açmayı planladığı sergide, İpek Yolu üzerinde yaşayan her kültürden insanın portresinin ve tarihe damga vurmuş eserlerin yer alacağını belirten Lei, sergiye herkesi davet etti.