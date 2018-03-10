CNR 5’inci Uluslararası Kitap Fuarında Necip Fazıl Kısakürek sergisi açıldı

CNR EXPO’da bu yıl 5’ncisi düzenlenen Uluslararası kitap fuarı önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle topluma yön veren şairlerden olan Necip Fazıl Kısakürek’in şiir, özel eşya ve fotoğraflarının olduğu sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. Sergide Necip Fazıl Kısakürek’in söylediği şiirler vatandaşlara dinlettirilirken, sergi 7’den 70’e sergiyi dolaşan vatandaşlar büyük beğeni topladı.

Sergi sonrası açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Necip Fazıl ülkemizde son yüzyılımızda fikir insanı dediğimiz vakit ilk akla gelen isim. Birçok yaşayan insanın dünya görüşü dünya bakışında kimin etkisi var desek, aklımıza gelen isim. Öyle olunca gençlerimiz birebir bu kültür insanının sadece kitapta yazdıklarını değil, zamanında yaşantısını o andaki psikolojisini ve o dönemde yaşadıklarını hangi şartlarda mücadele verdiğini görmesi adına burada bir müze bir sergi açıldı. Bu yeterli değil tabiî ki biz burada fuarın içerisinde geçici bir dönem için bu açılanın daimi olarak İstanbul’a kazandırılması adına inşallah aile ile birlikte bu çalışma içerisinde olacağız ve kısa bir zamanda da İstanbul, Necip Fazıl Kültür müzesi artık aile ismini ne koyarsa efrada o şekilde de bir çalışmamız olacak. Burası da onun başlangıcı oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ailesi bu konuda gerçekten ellerindeki bütün imkanlarını ortaya koyuyorlar, bu tür insanlar kamuoyunun ortak bir değeri. Bazen bazı aileler bu ortak değeri fazla sahipleniyorlar ama görüyoruz ki Necip Fazıl’ın ailesi bu konuda aslında hukuken kendilerine ait olan bu hakkı herkesle paylaşmak istiyorlar” dedi.