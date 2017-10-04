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'Çocuk Gözüyle Paylaşmak' fotoğraf yarışması yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca çocukların sanata ilgisini arttırmak ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla 'Çocuk Gözüyle Paylaşmak' temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çocukların sanata ilgisini arttırmak ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla "Çocuk Gözüyle Paylaşmak" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çocuklar arasında paylaşma duygusunu ve bilincini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında "Çocuk Gözüyle Paylaşmak" temalı fotoğraf yarışması yapılacak. Yarışmaya, fotoğrafa meraklı 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler katılabilecek.

Katılımcılar, belirtilen temada en fazla üç fotoğrafla yarışmaya başvurabilecek. Yarışmada dereceye girenlere fotoğraf makinesi, fotoğrafçılık eğitimi ve derece plaketi verilecek. Dereceye giren katılımcılar için ödül töreni düzenlenecek. Yarışmaya başvurular, 29 Aralık Cuma günü son bulacak.

Coşkun Aral, Merih Akoğul, Sinan Sertel, Fadime Özkan ve İsmail Küçük'ün jürisinde yer alacağı yarışmanın şartnamesine, "http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/haberler/cocuk-gozuyle-paylasmak" linkinden ulaşılabilecek.

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