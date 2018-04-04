Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu bu sene de bir ilke imza atarak, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçireceği, birlikte tiyatro ortamını paylaşacağı “Çocuklara Uykudan Önce Tiyatro” programını 6 Nisan’da Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde başlatıyor. Çocukların uyku saatinden önce anne babalarıyla birlikte izleyebilecekleri oyunlar Nisan ayı boyunca saat 20:00’de başlayacak.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyesi içinde yer alan tiyatrocuların Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde sergileyeceği oyunlar şöyle:

Tebeşir Dairesi

6 Nisan Cuma Günü saat 20.00’de Alkat Sanat Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Bertolt Brecht’in klasik eseri “Kafkas Tebeşir Dairesi” isimli eserinden uyarlanan oyun, aynı zamanda klasik bir eserin çocuklara gösterilmesi niteliğini taşıyor. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan prens ve prenses, çocukları Michel’i sarayda unutur ve sarayın hizmetçilerinden Gruşe çocuğu büyütür.

Bilge Aşçı ve Çınar’ın Hikayesi

17. Direklerarası Seyirci Ödüllerinde Çocuk Oyunları En İyi Yapım Ödülü’nü almış ve Tiyatro Pan oyuncularının sahneye taşıdığı oyunda çocuklar Bilge Aşçı’nın mutfağında eğlenirken üretmeyi, sorgulamayı, doğa ile uyum içinde yaşamanın insanı nasıl da mutlu edeceğini ve kendi benliklerine ait becerileri keşfetmeleri üzerine kurulu. Oyun, 7 Nisan Cumartesi, 20:00’de sahnelenecek.

Tatlı Rüyalar

Fabrika Sanat’ın oyuncularının sahnelediği Tatlı Rüyalar tiyatro oyununda kötü rüyalar gördüğü için uyumaktan korkan Uykucuk Sultan’ın derdine derman bulmak için, Kaf Dağı’na kadar giden ve çıktığı bu yolculukta bir birinden ilginç karakterlerle karşılaşan bir babanın hikayesi anlatılıyor. Oyun, 14 Nisan Cumartesi 20:00’de sahnelenecek.

Hadi Sen Olalım

Tiyatro Mimbaz’ın sahneye koyduğu, 20 Nisan Cuma 20:00’de sahnelenecek Hadi Sen Olalım oyununda; oyunun kahramanı Çiro evrenin bunca sesi nasıl saklayabildiğini anlamaya çalışıyor ve bunun için Obje Ağacı’ndan düşen bavulla uzun bir yolculuğa çıkıyor.

Bir Çocuk Masalı Turunç’un Bahçesi

Kardeş olan Toprak ve İnci’nin arkadaşları Ece’yle birlikte masal yazma ödevleri için bir araya gelmeleriyle başlayan oyun, 27 Nisan Cuma 20:00’de Tiyatro Gülgeç’in oyuncuları tarafından sahneleniyor.

Her Kafadan Bir Ses

Moda Sahnesi’nin izleyicilerle buluşturduğu Her Kafadan Bir Ses oyununda, kendi gezegenlerinden, stüdyoyu rengarenk ışıklarla donatmak ve bunun sırrını çözmek için stüdyo gezegenine gönderilen Mert, Deniz ve Alper’in maceraları anlatılıyor. Oyun, 28 Nisan Cumartesi 20:00’de seyirciyle buluşacak.