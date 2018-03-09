Çömleğin 64 yıllık ustası deneyimlerini müzede paylaşıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan ve mesleğinde 64 yılı geride bırakan 76 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, ömrünü adadığı mesleğinin inceliklerini müzede paylaşıyor.

"Geçmişimizi Yaşatıyoruz Projesi" kapsamında düzenlenen Ehli Sanat programı için Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehirler Müzesi'ne davet edilen Yaşar, özellikle gençlere çömlek sevgisini aşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "sanatçı tanıtım kartı" sahibi de olan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çömlekçiliği çok sevdiğini söyledi.

Çocuk yaşlarından bu yana çömlekçilikle uğraştığını anlatan Yaşar, şöyle konuştu: "Yurt dışına gittim. 15 yıl Almanya'da, 5 yıl Vietnam'daki insanlara bu çömlekçiliği öğrettim. Geldim ülkeye, oradaki tecrübelerimi de uygulamaya başladım. Köyümde bu işi yapan 30 atölye var. Çömlekçilik krizlerden etkilenmiyor. Plastiğin girmesiyle ülkemizde 40 yıl önce çömlekçilik azaldı. Şimdi artık eskiye dönüş var."

Yaşar, pazar gününe kadar müzeye gelen ziyaretçilere çeşitli gösteriler sunacak.