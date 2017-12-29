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CRR'de Davut Sulari türküleri

'Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları' konser serisi kapsamında 1985 yılında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Davut Sulari'nin eserleri müzikseverlerle buluştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun (CRR) bu yılki son konserinde, 1985 yılında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Davut Sulari anıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde solist Münevver Özdemir, Elif  Buse Doğan ve Aykut Aslan ile Yavuz Bingöl tarafından Sulari'nin aralarında  "Bugün Bayram Günü Derler", "Kirpiğin Kaşına da Değdiği Zaman", "Bir Güzelin  Aşığıyım", "Efendiler Bağ" ve "Ne Güzel Yaratmış"ın bulunduğu 14 parça seslendirildi.

Şefliğini Turan Sağer'in üstlendiği konserde, Bingöl ve solistlere 28 kişilik orkestra eşlik etti.
 
DAVUT SULARİ

Gerçek ismi Davut Ağbaba olan halk ozanı Sulari, Erzincan'da 1925  yılında dünyaya geldi. Sulari, dedesi tasavvuf şairi Kaltık Mehmet Ağa'nın  yanında büyüdü.

Sanat hayatı boyunca türkü, atışma, güzelleme dallarında örnekler  veren Sulari, Doğu Anadolu'da asırlardan beri dilden dile anlatılan efsaneleri, menkıbeleri şiirleştirdi.

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