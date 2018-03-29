CRR'de flamenko rüzgârı: Selene Muñoz
Dansçı Selene Muñoz, koreografisini kendisinin üstlendiği dans gösterisiyle dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.
- STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
Sanatçıya, gitarda Jesus Losada Abadia, perküsyonda Stephan Jarl, kontrbasta Miguel Rodrigáñez; solist olarak ise Maria Sanchez Perez ve Israel Dominguez Paz eşlik etti. Virtüozlerin performansları soluk keserken, solistler dinleyenleri büyüledi.
Selene Muñoz; estetik, çevik, yenilikçi, stilize, büyüleyici ve esnek dansıyla görsel bir şölen sundu.
Danimarka kraliyet ailesi için sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çeken Selene Muñoz, Madrid Kraliyet Dans Konservatuarı mezunu bir dansçı ve koreograf. Yarı Danimarkalı yarı İspanyol olan Muñoz, 3 yaşında dans etmeye, 7 yaşında ise flamenkoya başlamış.
Selene Muñoz, uluslararası bir performans sanatçısı olmasının yanında aynı zamanda bir öğretmen. Sanatçı, kendi dans kariyeri dışlında, Cirque Du Soleil sanatçılarına, Danimarka Kraliyet Bale Okulu öğrencilerine dersler veriyor ve dünyanın pek çok ülkesinde atölye çalışmaları düzenliyor.
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