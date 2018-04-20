CSO ilk kez bin 500 çocukla konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ankara Spor Salonu'nda bu akşam düzenlenecek konserde Ankara'daki 24 okul ile Ağrı Bilim ve Sanat Merkezinden gelen bin 500 çocuğun katıldığı büyük bir koroya eşlik edecek.

Şef Deliorman, konsere ilişkin yaptığı açıklamada, CSO'nun 23 Nisan konserlerine düzenli ve büyük bir planlamayla hazırlandığını söyledi.

Delirorman, "Bu sene bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bin 500 çocuğun bir araya gelmesi Türkiye'de bir ilk oldu. Çocuk şarkıları kendi özgün formlarında tekrar düzenlendi. Okullara ve çocuk korolarına yeni düzenlenen şarkılar dağıtıldı. Proje için CSO, şarkıların yer aldığı bir CD kaydı hazırladı. Bütün öğrencilere bu CD kaydını gönderdi." diye konuştu.

Konsere 9 ay çalışıldı, Ankara'dan 24 okul katılıyor

Konser hazırlığının 9 aylık bir çalışmanın ve emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Deliorman, Ankara'dan 24 okul ve Ağrı Bilim ve Sanat Merkezinin etkinliğe katıldığını dile getirdi.

"Okulların yanı sıra Çocuk Korosu ve Devlet Opera Balesinin Çocuk Balesi etkinliğe katılıyor. Çocuk şarkılarının yanında danslar, marşlar var. Laçin Akyol da bu konserin solist çocuk sanatçısı olarak yer alıyor" bilgilerini aktaran Deliorman, konserde 18 eserin sunulacağını belirtti.

"23 Nisan'ı çok güzel bir şekilde kutlayacağız"

Konserin solisti, 11 yaşındaki çocuk sanatçı Laçin Akyol da, konserde bulunmaktan mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Akyol, "7 yaşından beri keman çalıyorum. Daha önce Mersin Devlet Opera ve Balesi 23 Nisan konserinde keman çaldım. İlk değil ama benim için bu ayrı bir tecrübe olacak. Önceden solistlik yaptığım için biraz daha rahatım. Çok güzel bir şenlik olacak. 23 Nisan'ı Atatürk huzurunda çok güzel bir şekilde kutlayacağız. Gelenler de umarım çok güzel eğlenir." ifadelerini kullandı.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin Çocuk Bale Grubu da dans gösterisiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası organizasyonuyla gerçekleşecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na renk katacak.

Bugün sahnelenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'nin kaydı, 23 Nisan'da TRT 1'de yayınlanacak.