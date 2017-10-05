CSO sezonu Biret konseri ile açıyor

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2018 konser sezonunun ilk konserinde CSO, Şef Rengim Gökmen yönetiminde sahne alacak.

Şef Burak Onur Erdem'in çalıştırdığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosunun da sahnedeki yerini alacağı konseri, Devlet Sanatçısı Biret solist olarak onurlandıracak.

Konserde ilk eser, Gustav Holst'un "Gezegenler" adlı senfonik süiti olacak. Büyük orkestrayla icra edilen eserde, orkestraya, alışılmışın dışında farklı enstrümanlar da eklendi. Eserin son bölümü "Neptün"de ise ilginç bir koro müziği yer alacak.

Konserin ikinci bölümünde CSO, Biret'in seslendireceği Chopin'in "Andante Spianato ve Grand Polonaise" adlı solo piyano eserine eşlik edecek. Orkestra, geleneksel kalıpları yıkan Beethoven'ın "Piyano Solo, Koro ve Orkestra için Op. 80" numaralı fantezisi ile programına devam edecek.