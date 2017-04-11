Dağ başını duman almış, İsveçliler pek şaşırmış!

Müzik alanında kültürel mirasımızın bir haritasını çıkaran ‘Saz ve Söz Meclisi’ adlı kitap Şule Yayınları’ndan çıktı. Türkan Alvan ve Hakan Alvan’ın birlikte hazırladıkları kitap ‘Şiir ve Musiki Medeniyetimiz’ alt başlığını taşıyor. Kitapta, Kanuni devrinin meşhur Şeyhülislam’ı Ebussuud Efendi’nin musikiye bakışından tekke musikisine, Karagöz Edebiyatı ve Musikisinden, Bezm meclislerine, musiki tarihimizin ünlü bestekarlarına kadar pek çok konu başlığı ele alınıyor.

İTHAL MARŞLAR VAR

550 sayfalık hacimli kitapta yakın dönem müzik tarihimizle ilgili ilgi çekici anekdotlara da yer veriliyor. Örneğin, ‘Modernleşme karşısında klasik Türk musikisi’ başlıklı bölümde, Cumhuriyet döneminin ‘ithal’ ezgi ve marşlarına değiniliyor. Bu bölümde, ‘Dağ başını duman almış’ diye başlayan Gençlik Marşı’nın, İsveçli besteci Felix Körling’e ait bir ormancı şarkısından ‘ithal’ olduğu belirtildikten sonra konuyla ilgili ilginç bir anekdot aktarılıyor: ‘1955’te İsveç’ten bir kız jimnastik ekibi İstanbul’a gelir. Spor ve Sergi Sarayı’nda yaptıkları gösteriyi piyano eşliğinde ‘The trallade jantor’ (Şakıyan üç genç kız) şarkısını söyleyerek bitirirler. O sırada salondaki bütün Türk dinleyiciler heyecanla ayağa kalkar ve ‘Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar!’ diye İsveçli sporculara eşlik eder. Durumu bilmeyen İsveç medyası ise olayı ‘Centilmen Türk seyircisinden İsveç’e jest’ olarak yorumlar.

Kitapta ayrıca Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi büyük edebiyatçıların musiki ile olan ilişkilerine ve sevdikleri bestekarlara değin önemli bilgiler aktarılıyor.