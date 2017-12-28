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'DAHA’ için geri sayım

Hakan Günday’ın 17 dile çevrilmiş kitabı DAHA’dan esinlenen ve Onur Saylak’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘DAHA’ 12 Ocak 2018 tarihinde vizyona girecek.

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Etkileyici konusu ve çarpıcı üslubuyla merak uyandıran ‘DAHA’; yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışan Gaza’nın hikayesine odaklanıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tunçalp, Tankut Yıldız, Tuba Büyüküstün, Kağan Uluca, Ahmet Melih Yılmaz, Uğur Aslan, Lara Aysal ve Pervin Bağdat’ın başlıca rolleri üstlendiği ‘DAHA’, aynı zamanda Hakan Günday’ın sinemaya uyarlanan ilk eseri. 

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