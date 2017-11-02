Darbelerin anatomisi festivalde

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 3-9 Kasım’da “Adalet” ana temasıyla düzenlenecek “7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” bu akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’daki (CRR) açılış töreni ile başlıyor. Festivalde uzun ve kısa metrajlı filmler izleyicilerle buluşurken, etkinliğin Anayasa Mahkemesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek akademik bölümünde, akademisyenler, “Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması” konusunu ele alacak.

Festivalde, 30 uzun metrajlı film Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında gösterilecek. Sam Garbarski imzalı “Bye Bye Germany/Elveda Almanya”, festivalin açılış filmi olarak bu akşam CRR’de katılımcılarla buluşacak. “Altın Terazi Uzun Metraj” ve “Altın Terazi Kısa Metraj” film yarışmalarına 10’ar eser katılacak.

Festivalin İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek akademik bölümünde, 20 oturumda 75 katılımcı, “Hukuk Devletinin Terör ve Darbelere Karşı Korunması” üzerine sunumlar yapacak.