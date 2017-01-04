David Bowie'nin yaþ günü için özel gösteri

2013 yýlýnda Victoria&Albert Museum tarafýndan olus¸turulan ve hala turnede olan, “müze tarihinin en hýzlý satan sergi” ünvanýný taþýyan “David Bowie Is” sergisinin belgeseli, BAFTA ödülü sahibi Hamish Hamilton tarafýndan çekildi. Moda, sanat ve müzik ile tüm güne yayýlacak etkinlik Radyo Eksen ve Vogue Türkiye’nin medya desteðiyle gerçekleþecek.

“David Bowie Is Happening Now” belgeseli gösteriminin yaný sýra Türk modasýnýn önemli isimlerinden Ezra&Tuba, Aslý Filinta, Tuba Ergin, Maid In Love, Jacquette By Elvan, Mavi Kazado, Catto&Catto, Ayliz Abbas ve Flaneurbabel’in Bowie ilhamlý tasarým, çalýþmalarýnýn da sergileneceði ve satýþa sunulacaðý etkinlikte Vogue Türkiye Presents: “Moda, Müzik ve Bowie Etkisi” söyleþisi gerçekleþecek.