David Bowie'nin yaþ günü için özel gösteri

2013 yılında Victoria&Albert Museum tarafından olus¸turulan ve hala turnede olan, “müze tarihinin en hızlı satan sergi” ünvanını taşıyan “David Bowie Is” sergisinin belgeseli, BAFTA ödülü sahibi Hamish Hamilton tarafından çekildi. Moda, sanat ve müzik ile tüm güne yayılacak etkinlik Radyo Eksen ve Vogue Türkiye’nin medya desteğiyle gerçekleşecek.

“David Bowie Is Happening Now” belgeseli gösteriminin yanı sıra Türk modasının önemli isimlerinden Ezra&Tuba, Aslı Filinta, Tuba Ergin, Maid In Love, Jacquette By Elvan, Mavi Kazado, Catto&Catto, Ayliz Abbas ve Flaneurbabel’in Bowie ilhamlı tasarım, çalışmalarının da sergileneceği ve satışa sunulacağı etkinlikte Vogue Türkiye Presents: “Moda, Müzik ve Bowie Etkisi” söyleşisi gerçekleşecek.