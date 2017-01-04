David Bowie'nin yaþ günü için özel gösteri
“David Bowie Is Happening Now” belgeseli, Bowie’nin 70. Yaþ gününe özel tüm güne yayýlacak etkinlik kapsamýnda 8 Ocak Pazar, 3c1m’in katkýlarýyla Zorlu PSM'de gösterilecek.
2013 yýlýnda Victoria&Albert Museum tarafýndan olus¸turulan ve hala turnede olan, “müze tarihinin en hýzlý satan sergi” ünvanýný taþýyan “David Bowie Is” sergisinin belgeseli, BAFTA ödülü sahibi Hamish Hamilton tarafýndan çekildi. Moda, sanat ve müzik ile tüm güne yayýlacak etkinlik Radyo Eksen ve Vogue Türkiye’nin medya desteðiyle gerçekleþecek.
“David Bowie Is Happening Now” belgeseli gösteriminin yaný sýra Türk modasýnýn önemli isimlerinden Ezra&Tuba, Aslý Filinta, Tuba Ergin, Maid In Love, Jacquette By Elvan, Mavi Kazado, Catto&Catto, Ayliz Abbas ve Flaneurbabel’in Bowie ilhamlý tasarým, çalýþmalarýnýn da sergileneceði ve satýþa sunulacaðý etkinlikte Vogue Türkiye Presents: “Moda, Müzik ve Bowie Etkisi” söyleþisi gerçekleþecek.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.