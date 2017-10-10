Deepa Mehta filmleri istanbul Modern’de

Hint toplumuna getirdiği eleştiriler nedeniyle Batı kamuoyu tarafından ‘yüceltilen yönetmenler’ kuşağından olan Mehta, Salman Rushdie’nin Boooker Ödüllü romanı Geceyarısı Çocukları’nı sinemaya uyarlayan isim.

Söyleşi 21 Ekim’de

Kendisinin bir politikacı ya da sosyal aktivist olmadığını söylemesine karşın filmlerinde her zaman bir başkaldırı teması işleyen yönetmenin filmografisinden altı filmin gösterileceği program kapsamında Deepa Mehta ile bir söyleşi de gerçekleşecek. Söyleşi tarihi ise 21 Ekim. Programda, yönetmenin Ateş, Toprak, Su, Yeryüzü Cenneti, Geceyarısı Çocukları ve Şiddetin Anatomisi adlı filmleri gösterilecek. Film gösterimleri 19-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak.