Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Deepa Mehta filmleri istanbul Modern’de

Kimi filmlerinde aidiyet duygusunu ele alırken, kimi filmleriyle de tartışmaların odağına yerleşen Hint asıllı Kanadalı yönetmen Deepa Mehta için İstanbul Modern Sinema’da toplu gösterim yapılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hint toplumuna getirdiği eleştiriler nedeniyle Batı kamuoyu tarafından ‘yüceltilen yönetmenler’ kuşağından olan Mehta, Salman Rushdie’nin Boooker Ödüllü romanı Geceyarısı Çocukları’nı sinemaya uyarlayan isim.

Söyleşi 21 Ekim’de

Kendisinin bir politikacı ya da sosyal aktivist olmadığını söylemesine karşın filmlerinde her zaman bir başkaldırı teması işleyen yönetmenin filmografisinden altı filmin gösterileceği program kapsamında Deepa Mehta ile bir söyleşi de gerçekleşecek. Söyleşi tarihi ise 21 Ekim. Programda, yönetmenin Ateş, Toprak, Su, Yeryüzü Cenneti, Geceyarısı Çocukları ve Şiddetin Anatomisi adlı filmleri gösterilecek. Film gösterimleri 19-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir evde 20 gözaltı

Bir evde 20 gözaltı

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA