Dergiler tarihi Türkiye tarihidir

İslamcı Dergiler Projesi (İDP) kapsamında düzenlenen “3. İslamcı Dergiler Sempozyumu” hafta sonunda İstanbul’da yapıldı. Üsküdar’daki İLEM merkezinde gerçekleşen ve iki gün süren sempozyumda 1908’den günümüze İslamcılık düşüncesi ve İslamcı dergiler ele alındı. Sempozyum açılışında konuşan İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Başkanı Süleyman Güder, “Tek derdimiz bugünü anlamak ve geleceği inşa etmektir” dedi.

İDP proje koordinatörü Lütfü Sunar da, konuşmasına Mehmet Akif Ersoy’un “Hüsran” şiirini okuyarak başladı. Mehmet Akif Ersoy için “Müslümanları uyandırmak için haykıranların arasında onun sesi şüphesiz en gür sadaydı” diyen Sunar, bundan sonra da Müslümanları uyandırmak için haykıranların sesinin daha gür çıkacağını ifade etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, konunun ideolojik, tarihi ve kültürel boyutlarının sempozyumda ele alındığını dile getirdi. Türkmen, “Bugün Türkiye’nin haysiyeti diyebileceğimiz bir çok yazar, şair, siyasetçi ve hoca neredeyse tamamen dergiler yoluyla topluma yol göstermişlerdir. Bu nedenle dergilerin tarihi biraz İslamcılığın biraz da Türkiye’nin tarihidir” ifadesini kullandı.

Dergilerin fikri ve siyasal hayatın en derin ırmaklarından birine karşılık geldiğini anlatan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de bu dergilerin dijital ortama aktarılarak muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Sempozyumda ‘İslamcılık düşüncesinin değişimini dergilerinden üzerinden okumak’, ‘1980 sonrası İslamcılık düşüncesinin yönelimleri, 80’lerde İslamcıların okuma serüvenleri’ gibi konu başlıkları ele alındı.

Proje kapsamında 1908’den bugüne 500 dergi gijitale atkarıldı.

İslamcı Dergiler Sempozyumu hakkında konuşan proje koordinatörü Lütfü Sunar İslamcılığı sadece akademik çalışmalarda değil aynı zamanda görsel kültüre dayalı eserlerle de ortaya koymak istediklerini söyledi. İslamcılık meselesinin tarihi ve kültürel boyutlarıyla ele alındığı sempozyuma çok sayıda yazar, akademisyen ve dergi yöneticisi katılarak tebliğler sundu.