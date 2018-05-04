Dersimiz dergicilik konumuz çocuklar
Kültür dünyasında önemli yeri olan dergiler için mühim bir platforma dönüşen ‘Uluslararası Dergi Fuarı’ bu yıl 8-13 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci Garı’nda okurlarla buluşacak.
Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen düzenlenen 9. Uluslar arası Dergi Fuarı 8-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 8 Mayıs’ta saat 12.00’de Sirkeci Büyük Salon’da açılışı yapılacak olan fuara kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 dergi katılacak. Dünyanın ilk ve tek dergi fuarı olma özelliğini taşıyan fuar bu yıl “Çocuk Dergiciliği” ana teması altında gerçekleşecek.
Fuarın dünkü tanıtım toplantısında konuşma yapan Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) Başkanı Asım Gültekin, bu yılki fuarda 250’den fazla etkinlik olacağını haber verdi. Gültekin, “Toplam dergi sayımız okul dergileri ile birlikte 500’i aşıyor ve bu yıl bir farklılık olarak fanzin dergi hazırlayabilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz TÜRDEB standına kendi hazırladıkları dergileri getirdikleri zaman bir hediye almış olacaklar” dedi. Gültekin, okul dergileri ve gençlik dergileri aktivitelerinin de fuarda yer alacağını dile getirdi.
ÇOCUKLAR FARKEDİLDİ
Çocuk Dergiciliği Ana tema Koordinatörü Erol Erdoğan ise, çocuk dergiciliğinin 2000’ler öncesine göre daha iyi bir noktada olduğunu söyledi. Erdoğan, teknoloji ve tasarım alanındaki gelişmeler sayesinde çocukların son 5-10 yıl içinde toplumda daha fazla fark edilmeye başlandığını kaydetti.
25 ülkeden 150 dergi
Dergi fuarına Hindistan, Pakistan, Yunanistan, Makedonya, Filistin, Kosova, Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Sudan, Cezayir, Mısır, Irak, İran, Endonezya gibi 25 farklı ülkeden 150’nin üstünde dergi konuk olacak.
Yazar- okur buluşmaları gibi 200’den fazla etkinliğin gerçekleşeceği fuarda, her derginin kendi standında okurlarına sundukları hediyeler ile trende söyleşiler, çocuk atölyeleri, Sirkeci Garı’nın tarihi ve estetik bekleme salonunda konferans, panel, müzik dinletileri düzenlenecek.
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