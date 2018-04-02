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Devlet Tiyatroları sınırda perde açacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla Hatay'da 'Mehmet Akif' oyunu sahnelenecek.

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Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlatan "Mehmet Akif" adlı oyun, 2 Nisan Pazartesi günü İskenderun, 4 Nisan Çarşamba günü Hatay, 5 Nisan Perşembe günü de Samandağ'da izleyiciyle buluşturulacak. Halka da açık olacak oyun, ücretsiz izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyunun yönetmeni Cahit Çağıran, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı dönemini anma, anlama ve yeniden yorumlama zorunluluğu hissettiklerini belirterek, "Ülkemizin adeta bağımsızlık mücadelesi verdiği bu kritik günlerde Devlet Tiyatrosu birleştirici ve moral verici görevini bir kez daha ifa ediyor. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Remzi Özçelik'in yazdığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Çetin Atay, dans düzeni Burçak Işımer ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait. Oyunda, Ayşe Yıldız Akınsal, Özlem Kalkan, Alpay Ulusoy, Alev Arslan, Müge Sefercioğlu, Ümit Hasret Aslan, Engin Özsayın, Durmuş Çelikel, Mehmet Tolga Günay, Dara Tan, Turgay Kılıç, Diler Öztürk, Sedat Keçeci ve Caner Keçeli rol alıyor.

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