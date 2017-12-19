Diyanet'ten dört dilde daha Kuran-ı Kerim meali

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuran-ı Kerim'in Bulgarca, Özbekçe ile Afrika'nın Çevaca ve Şonaca yerel dillerinde de okunması sağlandı.

Diyanetin, "Hiçbir Lisan Kuransız Kalmasın" sloganıyla başlattığı meal projesi ile Kuran-ı Kerim dört dile daha kazandırıldı. Böylece, Kuranı Kerim, Bulgarca, Özbekçe ile Afrika'nın Çevaca ve Şonaca yerel dillerinde de okunabilecek.

Kuran-ı Kerim'in mesajının doğru şekilde tüm insanlığa ulaşmasını amaçlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayınlar Daire Başkanlığı farklı ülkelerden gelen talepler doğrultusunda Kuran-ı Kerim meali basımları gerçekleştirdi.

Bulgarca Kuran-ı Kerim meali, Bulgaristan Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirliği iş birliğiyle dağıtılacak.

Öte yandan, Özbekistanlı bir alimin yazdığı Kuran-ı Kerim meali, Özbekistan'da ve diğer ülkelerdeki Özbeklere ulaştırılacak.

Zimbabve ve Malavi'de de okunabilecek

Başkanlıkça, Afrika, Latin Amerika ile Asya Pasifik Dini Liderler zirvelerinde diğer ülkelerdeki Müslümanların ihtiyaçlarının tespiti yapıldı.

Gelen talepler doğrultusunda Afrika'nın Çevaca ve Şonaca yerel dillerinde basılan Kuran-ı Kerim mealleri, Zimbabve ve Malavi'de dağıtılacak.

Farsça Kuran-ı Kerim mealinin ise gelecek yıl basılması planlanıyor.