Diyarbakır 6. Kitap Fuarı için geri sayım

120 yayınevinin katılımıyla hazırlanan Diyarbakır 6. Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 60 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Altı gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Diyarbakır 6. Kitap Fuarı'nın onur konuğu yazar Mıgırdiç Margosyan olarak belirlendi. Fuar süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak.

Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü 30 Eylül 2018 Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.