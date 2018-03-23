Don Kişot İstanbul'da

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Don Kişot balesi, dün bir kez daha Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Ayşem Sunal Savaşkurt’un imzasını taşıyan sahnelenme, İsmail Dede’nin dekor, Gizem Betil’in kostüm, Önder Arık’ın ışık tasarımlarıyla tam bir görsel şölen yarattı.

Orkestra şefi Roberto Gianola’nın çorbadaki tuzunu da ayrıca vurgulamalı. Koreografisi M. Petipa’ya ait olan yapıt, gerçekte A. Gorsky’nin revizyonu ile yaygınlaşmıştır. Gorsky’nin biraz da “özgür” versiyonu Don Kişot’un klasik bale repertuvarının teknik açıdan zor, özgür yoruma elverişli, dramatik boyutu belirgin folklor rengi baskın olarak yerleşmesini kolaylaştırmıştır. O yüzden de öteden beri çok tutulagelmiştir.

Savaşkurt, süreyi kısaltmakla birlikte, işin ruhuna sadık kalmış. Grup danslarına vurgu yerli yerinde. Rüya sahnesi kısaltılmış versiyonuyla diğerleriyle bağlanma yaşıyor izlenimi verse de şüphesiz zirve noktası. Ayrıca dekor, kostüm, ışık ve dans uyumu ile birlikte dramatik derinliğin en güçlü ve inandırıcı olduğu tablo. Akıllarda en çok kalacak olan da tabii, Zeynep Serper’in (rüya kraliçesi) belki de kendini en rahat gerçekleştirdiği an. “Don Kişot ve Sancho Panza’nın pantomimlerini biraz daha stilize etme riski göze alınabilir miydi” sorusunun ise ucu açık.

Basilio rolü, klasik bale repertuvarının en zor rollerinden biri; teknik zorluğun yanı sıra dikkafalı, isyankar ama zarif Kitri’nin karizmasının gölgesinde kalmayan “eril” bir Katalan berber imajı yaratmak hiç kolay saymamak gerekir. Bu açıdan, Çağatay Özmen’in (Basilio) doğru seçim olup olmadığı meşru bir soru. Melike Koper (Kitri) ise özellikle ikinci sahneden itibaren tüm zarafet ve tekniğini ortaya koydu.

Herkese yürekten teşekkür etmek gerekir. Tek ciddi sorun, geniş kitlelere baleyi sevdirmede çok önemli rol oynayabilecek Don Kişot gibi bir yapıtın, temsil sayısının bu derece az olması. Bilet bulunamaması da dikkate alındığında bu konuda cömertlik beklemek İstanbulluların hakkı sayılmalı…

24 Şubat’tan bu yana izleyicinin yoğun ilgisiyle yedi kez sahnelenen temsil, 18 Nisan’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da, 29 Nisan’da ise Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak.