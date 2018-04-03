'Don Kişot' Zorlu PSM'de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde yaklaşık 3 yıldır başkoreograf görevini yürüten Ayşem Sunal Savaşkurt, son olarak Miguel de Cervantes'in aynı ismi romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşıdığı "Don Kişot" balesine ilişkin sorularını yanıtladı. Göreve geldiğinde her yıl klasik bir eser sergilemeyi hedeflediğini ifade eden Savaşkurt, bunu da şimdiye kadar gerçekleştirebildiğini söyledi.

İlk sezonda hem teknik isteyen hem akademik hem de keyifli bir eser olan "Korsan"ı sahnelediklerini belirten Savaşkurt, "Fındıkkıran, yeni yılda olmazsa olmazlardan. İkinci sezonumda ise bu iki eseri tekrarlayıp yanlarına 'Uyuyan Güzel'i ekledim. Çünkü bu eser klasik balenin mihenk taşı ve en akademik olanı, hata kaldırmayan bir eser. Üçüncü sezonumda hepsini tekrarlayıp, biraz daha eğlenceli ve renkli olan 'Don Kişot'u ekledim. Bu eseri, dansçılar için teknik olmakla beraber çok keyifli olduğu için seçtim. Bunların yanı sıra 3'lü baleler de yaptık. Mesela '3 Aşk, 4 Mevsim, Sondan Önce', 'Dansın Rengi' gibi." diye konuştu.

"Benim de en çok dans ettiğim rollerden"

Bir soru üzerine Savaşkurt, "Don Kişot" balesinde "Kitri"nin çok kondisyon isteyen, teknik olarak da dönüş ve jump ağırlıklı bir rol olduğunu belirterek, "Benim de en çok dans ettiğim rollerden biridir. Ben çok eğleniyordum çünkü müzik çok keyif ve enerji verir, tüm zorlukları unutturur. Aslında Lüksemburg'da, finalde Don Kişot yaparak 1. olmuştum" ifadelerini kullandı.

Savaşkurt, Türkiye'de "Don Kişot"un bu kadar sevilmesinin nedenini "Minkus'un müzikleri ve eserdeki canlı İspanyol tarzı" olarak açıkladı.

Genelde eserleri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilediklerini dile getiren Savaşkurt, Don Kişot'u 18 Nisan'da da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahneleyeceklerini anlattı. Savaşkurt, "Biz aynı hazırlıkları her temsilimiz için yapıyoruz, sadece sahnenin ölçüleri bizim alıştığımızdan farklı olduğu için oraya normalden bir gün daha önce gidiyoruz ve yerleşme provası yapıyoruz." dedi.