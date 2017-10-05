Dostluğun kitabını yazdı

Konferansları, kitapları, eğitime katkıları, mütevazı ancak bilgece yaşamıyla nesillerin ‘Fethi Ağabey’i olan Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 40. yıl dönümünde adına düzenlenen bir sempozyumla İstanbul’da anılıyor. Dostluk üzerine yaptığı, abidevi konuşması ve daha sonra bu konuşmanın kitaplaşmasıyla ‘dostluğun kitabını yazan bilge’ olarak da anılan Gemuhluoğlu’nu anma programı, Fatih’teki İBB Ali Emiri Kültür Merkezi’nde yarın saat 13:30’da başlayacak.

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Akademisyen, şair ve yazarların katılacağı sempozyumda Fethi Gemuhluoğlu’nun hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında konuşulacak. Serdar Tuncer’in yönetimindeki ilk oturumda; Prof. Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Mehmet Genç, Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan ve Prof. Dr. Kemal Sayar tebliğlerini sunacak. Oturum başkanlığını Mahmut Bıyıklı’nın yapacağı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Turan Koç, Dr. İbrahim Kalın ve Hüseyin Su katılımcıları bilgilendirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.