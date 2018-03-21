"21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, filmin oyuncuları ile Eyüp Park AVM içerisindeki Melek Sineması'nda bir araya geldi.

"Ayla" filminin yapımcısı Mustafa Uslu, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eyüp Belediyesi'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirdiği "Şeker Hayat Atölyesi" ile 2 yıldır bu tarz etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Uslu, Türkiye'de 3 milyona yakın down sendromlu çocuk olduğunu belirterek, "Biz bunların bir kısmına abilik yapmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki hepsine kol, kanat açalım ama şükürler olsun belediyelerimiz de bu konuda çok hassaslar ve çok itinalı çalışıyorlar." dedi.

Down sendromlu çocuklara toplumda daha çok sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Uslu, şöyle devam etti:

"Bu çocuklar bizim bir parçamız. Böyle bir organizasyonu yapmak büyük bir mutluluk veriyor bana. İnanın dünyanın en büyük festivallerinden, büyük bir ödül alsam bu kadar mutlu olmam. İki yıldır bu çocuklarla artık bir bağ da oluştu. Artık bizi tanıyorlar, bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bu etkinliğin de herkese örnek olmasını isterim."

Uslu, geçen yılki etkinlikte de "Hayati Tehlike" adlı filmi down sendromlu çocuklarla beraber izlediklerini hatırlatarak, "Filmin galasını da bu kardeşlerimizle Eyüp'te yapmıştık. Galada beni çok mutlu eden şeyler oldu. 50-60 yaşında anne ve babalar çocukları ile ilk defa sinemaya geldiler." diye konuştu.

"Ayla" filminde "Nimet" karakterini canlandıran Meral Çetinkaya da, "Geçen yıl 21 Mart'ta bir arada olduğum bu güzel insanlar, pırıl pırıl tertemiz güzel çocuklarla tekrar bu yıl karşılaşmak, onların bizi hatırlamaları, sevgilerini görmek bizi çok mutlu etti." dedi.

Oyuncu Sinem Öztürk Uslu ise, "Geçen yıl 21 Mart'ta 'Hayati Tehlike' filmimizi özel çocuklarla beraber izlemiştik. O gün Ayla'nın fragmanını da yayınlamıştık. Fragman için çok güzel tepkiler almıştık ve 'Filmi beraber izleyeceğiz' diye söz vermiştik. Bu sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.