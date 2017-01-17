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Dün, bugün, ezen ve ezilen

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu sezon ilk kez sahneye koyduğu Jan Dark, seyirciyle buluştu.

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Bernard Shaw’ın yazdığı Jan Dark’ı yeni bir yorumla sahneleyen oyun, ilk gösteriminde tiyatro severlerden tam not aldı. Fransa’nın (1420’li yıllarda) ulusal kadın kahramanları arasında gösterilen Jan Dark’ın işgal altındaki ülkesini kurtarma çabalarının işlendiği oyun, post-dramatik tiyatro etmenleriyle yeniden yorumlanıp, bugün Ortadoğu’da yaşayan kadınların trajedisiyle birleştiriiyor. Muzaffer Aksoy’un yönettiği oyunda Jan Dark rolünü Esra Yaşar üstleniyor. Oyun, 19-20 ve 21 Ocak tarihlerinde perde açacak.

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