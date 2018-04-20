Dünyanın çocukları Troya'da buluşuyor

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20'nci yıl dönümü ve Avrupa'da Kültür Mirası Yılı ilan edilmesi nedeniyle 2018, Troya Yılı ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde, dünyanın en fazla bilinen kültürel miraslarından olan Troya’nın, Anadolu'nun kadim bir değeri olarak dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi başlatıldı. Türkiye ve Çanakkale; uluslararası işbirlikleri ve kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olacak.

Uluslararası Troya Çocuk Halk Oyunları Festivali; Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) ortaklığında 20-24 Nisan tarihleri arasında 19 ülkeden 20 misafir ekibin halk dansları öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Arnavutluk, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Kırgızistan ve Nepal başta olmak üzere Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa’dan 20 yabancı, Türkiye’nin farklı illerinden 10 gruptaki yüzlerce çocuk, yerel halk danslarını 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de sergileyecek.

2018 Troya Yılı’nda Çanakkale’de düzenlenecek olan festival büyük kortej yürüyüşü ile başlayacak. Açık ve kapalı alanlarda 3 gün boyunca sürecek festivalde, 878 çocuk yerel halk danslarını Çanakkale’de sergileyecek.

Festival boyunca halk dansları toplulukları çatısı altındaki çocuklar, eğitmenler ve katılımcılar zengin Anadolu kültürünün, barış ve sevginin önemli bir boyutunu teşkil eden Troya’yı ve bölgenin kültürünü yakından tanıma fırsatı yakalayacak. 2018 Troya Yılı kapsamında düzenlenecek olan bu büyük buluşma ile farklı kültürlere mensup çocuklar arasındaki sevgi ve dostluk temelleri atılacak.

2018 Troya Yılı boyunca düzenlenecek kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile Çanakkale; dünyanın dikkatini çeken bir merkez olacak. 2018 Troya Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesi ve koordinasyonunda, yerelde ise Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yeni gezi rotaları açılıyor, yıl boyu birbirinden farklı kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri planlanıyor.

Troya'nın dünyaca bilinirliliği üzerinden bir kültür ve turizm hamlesi hedeflenerek, uluslararası işbirlikleriyle kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında tematik bütünlük çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilmeye devam edilecek. Birbirinden sürdürülebilir ve kalıcı etkileriyle gerçekleşecek etkinlikler kültürel miras Troya’yı tüm dünya ile Anadolu topraklarında buluşturarak evrensel boyuta taşıyacak.

2018 Troya Yılı Boyunca; Troya Kültür Rotası, Troya Araştırmaları Sempozyumu, Homeros Okumaları, Truva Kardeleni ve Truva Bitkileri Çalıştayı, Yelken Yarışması, Troya Atı Kısa Film Festivali, Ralli ve Motor Yarışları, Resim ve Fotoğraf Sergileri, Müzik Dinletileri başta olmak üzere uluslararası ölçekli birçok kültür, sanat, edebiyat, bilim ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek. Herkesi kucaklayacak bu etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ülkemizde ve Çanakkale'de buluşması sağlanacak.