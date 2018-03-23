Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa yakınlarında, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yürütülen çalışmaların, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazı Başkanlığı, Alan Yönetimi Başkanlığı, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü öncülüğünde, Göbeklitepe Bilim Kurulunun bilgisi dahilinde, onaylı projelerle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe ve uzmanlardan oluşan heyet, son günlerde "alandaki tarihi yapılara zarar verildiği" iddialarıyla gündeme gelen Göbeklitepe'de yürütülen çalışmaları basın mensuplarına anlattı.

Dünya arkeoloji tarihinde çok önemli bir yeri olan Göbeklitepe'nin "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirildiğine dikkati çeken Kocameşe, buradaki arkeolojik kazı çalışmalarının uzun yıllardır sürdüğüne işaret etti.

Yaklaşık 5 milyon avroluk Avrupa Birliği projesi kapsamında kazı alanının üzerine koruyucu üst örtü yapıldığı bilgisini veren Kocameşe, alandan 100 metre geride sonlanarak, ahşap yürüme yoluyla devam eden ulaşım yoluyla söz konusu alana yaya ulaşılabileceğini ifade etti.

"Her aşaması kontrol edilen, takip edilen bir proje"

"Göbeklitepe 12 bin yıl kadar geriye giden, tarihin bilinen en eski tapınağı" ifadesini kullanan Kocameşe, dünyada bu anlamda çok sayıda yayın bulunduğunu söyledi.

Kocameşe, "Burada yaptığımız çalışmaların tamamı bu alanla ilgili Bilim Heyetimizin, Kazı Başkanlığımızın, Koruma Bölge Kurulumuzun ve Bakanlığımızın denetimi altında. Her aşaması kontrol edilen, takip edilen bir proje ve uygulama. Bütün bilimsel yöntemlerin tamamı dikkate alınarak, hiçbir taviz verilmeden çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi´nde, kalıcı listeye girmesi için de adaylık başvurusu yapıldı. En kısa zamanda daimi listede de yer almasını bekliyoruz."

"Beton döküldü" iddiaları

Müsteşar Yardımcısı Kocameşe, "Göbeklitepe'deki tarihi yapılara zarar verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, böyle bir şeyin asla söz konusu olmayacağını vurgulayarak, "yola beton döküldüğü" iddiaları hakkında şunları söyledi:

"Yaklaşık 1000-1300 metre mesafede bir karşılama merkezimiz var. Oradan kazı alanına normal araç trafiğinin dışında sadece engelliler ve ulaşım güçlüğü çeken insanlar için hafif araçlarımızla ring yapacağımız bir yol uygulamamız var. Bu yayaların da kullanacağı bir yol, yaya yolu. Bu yol, tamamen doğal zemin üzerine keçe, koruyucu malzeme kaplanarak, üzerine stabilize kum diyebileceğimiz bir malzemeyle dolgusunu yapıp onun üzerini de doğal küp taşlarla harçsız bir şekilde yapılan bir uygulama.

Sadece bu yolumuzu kenarlardan tutacak bordür taşlar yine keçe ve stabilize malzemenin üzerinde. Basit harçla tutturulup dağılmasını, yolun kaymasını önlemek için yapılan bir uygulama var. Şunu da ifade etmem gerekir ki bulunduğumuz arkeolojik alanın çok gerisinde bu yol zaten sonlanıyor. Alanın içerisine kesinlikle bu haliyle bile olsa yolun devamı söz konusu değil."

Kocameşe, Göbeklitepe'nin ziyarete açık olduğunu, resmi açılışın da gelecek aylarda yapılmasının planlandığını bildirdi.