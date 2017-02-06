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Dünyanın en iyi 5'inden biri olacak 15 Temmuz Müzesi'nde çalışmalar hızla sürüyor

15 Temmuz Derneği’nin koordinasyonunda İstanbul’da yapılacak olan 15 Temmuz Müzesi’nin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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4  Şubat  2017  Cumartesi  günü  15  Temmuz  Derneği’nin  Üsküdar’daki  merkezinde  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Sema Silkin’in katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.  

Ocak ayında yapılan 15 Temmuz Müzesi Çalıştayı’nda belirlenen yol haritası ve bu kapsamda yapılan hazırlıklar hakkında konukların bilgilendirildiği toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da değerlendirmelerde bulundu. Kalın, 15 Temmuz Müzesinin dünyada ilk 5 arasına girebilmesi için gerekli çalışmaların devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

İbrahim Kalın 15 Temmuz Derneği’ne Üye Oldu Toplantının sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 15 Temmuz  Derneği’ne  üye  oldular.  Dernek  başkanı  Tarık  Şebik,  günün  anısına  kendilerine  15  Temmuz Derneği öncülüğünde Darphane tarafından basılan 15 Temmuz hatıra paralarından takdim etti. 

15  Temmuz  Müzesi,  Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  himayelerinde,  15  Temmuz  Derneği koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İstanbul’da kurulacak. 14 Ocak 2017’de Kültür Bakanı Nabi Avcı, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve 15 Temmuz Derneği Başkanı  Tarık  Şebik’in  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilen  çalıştaya  şehit  yakınları,  gaziler  ve  müzecilik konusunda Türkiye’nin önde gelen isimleri katılmış ve müzeyle ilgili çalışmalar resmen başlatılmıştır.

15 Temmuz Derneği Hakkında:

15 Temmuz 2016, FETÖ üyesi asker ve siviller tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin tarihi olmakla birlikte, vatan müdafaasının son büyük örneğinin ve demokrasiye sahip çıkmak için gösterilen destansı kahramanlığın da tarihidir. 

 15  Temmuz  Derneği,  en  karanlık  geceyi  en  aydınlık  şafağa  ulaştıran  aziz  şehitlerimiz  ve  kahraman gazilerimizin anısını yaşatmak adına 15 Temmuz 2016 tarihini takip eden günlerde  kuruldu. 

Abdurrahman Tarık Şebik’in Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiği ilk dernek toplantısında, Zeynep  Bayramoğlu,  Orhan  Çağrı  Bekar,  Nurettin  Korkut,  Hasan  Kaçan,  Ömer  Seyfi  Aktütün,  Sedat Ayyıldız,  Dündar  Ziya  Gültekin,  Banu  El,  Zafer  Demez  ve  Hasan  Ekmen  yönetim  kurulu  üyeleri  olarak görevlendirildi.

İstanbul  Saraçhane’de  şehit  düşen  Prof.  Dr.  İlhan  Varank’ın  kardeşi  Cumhurbaşkanı  Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank 15 Temmuz Derneği’nin kurucuları arasındadır.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehadet mertebesine erişen Erol Olçok’un kardeşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un amcası Cevat Olçok da yine 15 Temmuz Derneği’nin kurucularındandır. 

Derneğin merkezi İstanbul’un Üsküdar ilçesindedir.

 

 

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