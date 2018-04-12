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Edebiyata gençlik aşısı

Haliç Genç Edebiyat Günleri 25 Nisan’da İstanbul’da başlıyor. Şiir, öykü, roman, deneme panelleri, müzik dinletisi ve sergilerin yer alacağı etkinliğin bu yılki onur konuğu Rasim Özdenören.

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Eyüp sultan Belediyesince bu yıl 4.’sü gerçekleştirilecek “Haliç Genç Edebiyat Günleri” 25 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Şiir, öykü, roman, deneme panelleri, müzik dinletisi ve sergilerin yer alacağı etkinliğin bu yılki onur konuğu usta öykücü Rasim Özdenören olacak. Etkinlikte, Selim İleri, Hüseyin Akın, Sabri Genç ve Ali Ural gibi yazarların yanı sıra Cennet İmata, Eray Sarıçam, Selim Sina Berk, Emin Gürdamur, Fatih Baha Aydın, Özge Budak, Handan Acar Yıldız, Yunus Meşe, Yağız Gönüler, Hüseyin Ahmet Çelik gibi genç edebiyatçılar yer alacak. Açılışı Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak “4. Haliç Genç Edebiyat Günleri” 28 Nisan’da sona erecek.  

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