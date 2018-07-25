Edebiyatçılar konuşuyor
Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının kendini, edebiyatını ve hayata bakışını anlattığı kitap ve belge filmlerden oluşan “Yüz Yüze Konuşmalar” adlı çalışma tamamlandı.
Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının kendini, kişiliğini, edebiyatını, hayata bakışını anlatan “Yüz Yüze Konuşmalar” adlı sözlü tarih çalışması kültür hayatına kazandırılıyor. Onlarca ismin bir araya geldiği kitap ve film çalışmalarından oluşan proje için bu akşam Beyoğlu’ndaki Grand Pera’da bir gala gecesi düzenleniyor.
YAŞAYAN USTALAR
Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, geniş kitlelere, özellikle; genç kuşaklara tanıtılıp, geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan “Yüz Yüze Konuşmalar”’ın yayın kurulu ise Hüseyin Su, Şaban Sağlık ve Alaattin Karaca’dan oluştu. Editör Abdürrahim Karadeniz’in denetiminde profesyonel kadrolarla yapılan çalışmada elli edebiyatçıyla, elli yazar, şair bir araya getirilerek gerçekleştirilen söyleşiler, hem yazılı olarak hem de görsel olarak kayda alındı. Bir başka deyişle, elli edebiyatçı konuşturdu, elli edebiyatçı da konuştu.
Kitapta, Adnan Özyalçıner’den Selim İleri’ye Rasim Özdenören’den Ferid Edgü’ye Sevinç Çokum’dan Arif Ay’a, Nuri Pakdil’den Enis Batur’a, İnci Aral’a kadar farklı kesimlerden isimler yer alıyor.
Nasıl yaşadılar, nasıl yazdılar?
Yaşayan elli edebiyatçı ile yapılan söyleşilerde, yazarların şimdiye değin pek bilinmeyen düşünme ve yaşama, kurma ve anlatma, sanat ve edebiyat yönleri bir araya getiriliyor. Kitap ve kısa belgesellerden oluşan çalışma kültürel iklim açısından önemli bir kaynak olma niteliğinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen proje Telif Hakları Derneği tarafından hayata geçirildi.
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