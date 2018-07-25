Edebiyatçılar konuşuyor

Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının kendini, kişiliğini, edebiyatını, hayata bakışını anlatan “Yüz Yüze Konuşmalar” adlı sözlü tarih çalışması kültür hayatına kazandırılıyor. Onlarca ismin bir araya geldiği kitap ve film çalışmalarından oluşan proje için bu akşam Beyoğlu’ndaki Grand Pera’da bir gala gecesi düzenleniyor.

YAŞAYAN USTALAR

Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, geniş kitlelere, özellikle; genç kuşaklara tanıtılıp, geleceğe taşınması amacıyla hazırlanan “Yüz Yüze Konuşmalar”’ın yayın kurulu ise Hüseyin Su, Şaban Sağlık ve Alaattin Karaca’dan oluştu. Editör Abdürrahim Karadeniz’in denetiminde profesyonel kadrolarla yapılan çalışmada elli edebiyatçıyla, elli yazar, şair bir araya getirilerek gerçekleştirilen söyleşiler, hem yazılı olarak hem de görsel olarak kayda alındı. Bir başka deyişle, elli edebiyatçı konuşturdu, elli edebiyatçı da konuştu.

Kitapta, Adnan Özyalçıner’den Selim İleri’ye Rasim Özdenören’den Ferid Edgü’ye Sevinç Çokum’dan Arif Ay’a, Nuri Pakdil’den Enis Batur’a, İnci Aral’a kadar farklı kesimlerden isimler yer alıyor.