Edebiyatın ‘Çıra’sı tutuştu

Yayıncılığın her türünde eser verme kararı alan Çıra Yayınları, yeni başlattığı edebiyat serisinin ilk altı kitabını okura sundu. Editörlüğünü şair Şakir Kurtulmuş’un yaptığı seriden çıkan kitaplar arasında Nurettin Durman’ın ‘Gül ile Bülbül Meseli’ (deneme), Mustafa Özçelik’in ‘Dilim Ol Söyle’ (şiir), Şakir Kurtulmuş’un ‘Edebiyatın İzi’ (deneme), Özcan Ünlü’nün (Ahiret Kumbarası’ (deneme), Mevlüt Ceylan’ın ‘Güller ve Çığlıklar’ (şiir) ile Arif Dülger’in ‘Sessizce’ (şiir) isimli kitapları yer aldı. Dizinin yeni kitaplarla devam edeceğini belirten Şakir Kurtulmuş, Çıra edebiyatın bundan sonraki yol haritasında çağdaş edebiyatın izlerini süreceğini söyledi. Sonraki serinin ekim ayı gibi çıkacağını açıklayan Kurtulmuş, usta yazar ve şairleri Çıra Edebiyat şemsiyesi altında buluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.