Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Edebiyatın ‘Çıra’sı tutuştu

Daha çok yayınladığı sosyoloji, psikoloji ve dini kitaplarla tanınan Çıra Yayınları yeni bir diziye daha başladı: Edebiyat…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yayıncılığın her türünde eser verme kararı alan  Çıra Yayınları, yeni başlattığı edebiyat serisinin ilk altı kitabını okura sundu. Editörlüğünü şair Şakir Kurtulmuş’un yaptığı seriden çıkan kitaplar arasında Nurettin Durman’ın ‘Gül ile Bülbül Meseli’ (deneme), Mustafa Özçelik’in ‘Dilim Ol Söyle’ (şiir), Şakir Kurtulmuş’un ‘Edebiyatın İzi’ (deneme), Özcan Ünlü’nün (Ahiret Kumbarası’ (deneme), Mevlüt Ceylan’ın ‘Güller ve Çığlıklar’ (şiir) ile Arif Dülger’in ‘Sessizce’ (şiir) isimli kitapları yer aldı. Dizinin yeni kitaplarla devam edeceğini belirten Şakir Kurtulmuş, Çıra edebiyatın bundan sonraki yol haritasında çağdaş edebiyatın izlerini süreceğini söyledi. Sonraki serinin ekim ayı gibi çıkacağını açıklayan Kurtulmuş, usta yazar ve şairleri Çıra Edebiyat şemsiyesi altında buluşturmak istediklerini sözlerine ekledi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi: 5 yaralı

Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi: 5 yaralı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

Köyünde yeşil yumurta üreten kadın taleplere yetişemiyor

Köyünde yeşil yumurta üreten kadın taleplere yetişemiyor

Çinli sanatçının eserleri görenleri hayrete düşürüyor

Çinli sanatçının eserleri görenleri hayrete düşürüyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA