Edirne Bahar Şenlikleri başladı

Edirne’de özel bir tesiste gerçekleşecek olan şenlikte Athena’dan Moğollar’a, Yeni Türkü’den MFÖ’ye kadar Türk müzik dünyasının unutulmaz isimleri Edirneliler için sahne alacak.

Aziz Gül Prodüksiyon tarafından düzenlenen şenliğin ilk gününde Trakya Üniversitesi (TÜ) Müzik Grubu ve TÜ Müzik Grubu’nun ardından Edirne’nin yerli grubu DİP ve alternatif Türk müziğin sevilen ismi Manuş Baba sahne aldı.

Şenlik programının ikinci günü olan bugün Emre Gacal, Sezer Altınok, Yeni Türkü ve Duman konserleri olacak. 4 Mayıs’ta şenliğin son gününde Çizgi, Cenk Cankaya, Moğollar sahne alacak. Kapanış konserini ise Athena gerçekleştirecek.