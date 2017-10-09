Efsane söyleyen minyatürler
Gülçin Anmaç’ın Nakkaşname adlı minyatür sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Sanat yolculuğunun bir özeti olarak nitelediği 30 eseriyle bir seçki yapan Anmaç’ın sergisi 13 Kasım’a kadar görülebilecek.
Tezhip ve Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç, Nakkaşname minyatür sergisi ile Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi (ZKSM)’ne konuk oluyor. Anmaç’ın Nakkaşname adlı sergisi 7 Ekim’de Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından açıldı. Gülçin Anmaç’ın 30 eserinin yer aldığı sergide sanatçının hikâyeler, efsaneler, şehirler ya da konulara bağlı çalıştığı minyatürler bir araya getirildi.
30 MİLYONLUK BÜTÇE
Sanat yolculuğunu özetleyen işlerden oluştuğu için sergiye Nakkaşname adını uygun bulduklarını söyleyen Gülçin Anmaç evsahipliğinden dolayı Zeytinburnu Belediyesine ve Başkan Murat Aydın’a teşekkür etti.Kültür sanatla ilgili faaliyetlere 30 milyona yakın bir bütçe ayırdıklarının da altını çizen Başkan Murat Aydın da, “Bundan 19 yıl önceki Zeytinburnu Belediyesi bütçesinin yaklaşık 8 katı bir bütçeyi kültür sanata ve onunla ilgili alanlara ayırabiliyoruz. kültür ve sanata yapılan yatırımlar yarınları garanti altına almak, bugünü ve değerlerimizi geleceğe aktarmak için yapılan yatırımdır.” diye konuştu.
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