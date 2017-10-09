Efsane söyleyen minyatürler

Tezhip ve Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç, Nakkaşname minyatür sergisi ile Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi (ZKSM)’ne konuk oluyor. Anmaç’ın Nakkaşname adlı sergisi 7 Ekim’de Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından açıldı. Gülçin Anmaç’ın 30 eserinin yer aldığı sergide sanatçının hikâyeler, efsaneler, şehirler ya da konulara bağlı çalıştığı minyatürler bir araya getirildi.

30 MİLYONLUK BÜTÇE

Sanat yolculuğunu özetleyen işlerden oluştuğu için sergiye Nakkaşname adını uygun bulduklarını söyleyen Gülçin Anmaç evsahipliğinden dolayı Zeytinburnu Belediyesine ve Başkan Murat Aydın’a teşekkür etti.Kültür sanatla ilgili faaliyetlere 30 milyona yakın bir bütçe ayırdıklarının da altını çizen Başkan Murat Aydın da, “Bundan 19 yıl önceki Zeytinburnu Belediyesi bütçesinin yaklaşık 8 katı bir bütçeyi kültür sanata ve onunla ilgili alanlara ayırabiliyoruz. kültür ve sanata yapılan yatırımlar yarınları garanti altına almak, bugünü ve değerlerimizi geleceğe aktarmak için yapılan yatırımdır.” diye konuştu.