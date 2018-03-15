Eller Tanzanya’da semada
Tanzanya’nın ticari başkenti Darüsselam’da sema gösterisi düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile Darüsselam Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa, Tanzanya’da temsilcilikleri bulunan bazı ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra, Hz. Mevlana›nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile davetliler katıldı. Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, Hz. Mevlana’nın evrensel esenlik taşıyan mesajlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Programda, Mevlevilik ve sema hakkında katılımcılara bilgiler verildi ve sema töreni düzenlendi.
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