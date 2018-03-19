Emel Sayın'dan 'Ah bu gönül şarkıları' konseri

Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Emel Sayın 21 Mart’ta TİM Show Center’da gerçekleştireceği ‘’Ah Bu Gönül Şarkıları’’ konseri kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Usta sanatçı, geçmişten günümüze gelen ve gönlümüzde yer eden Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirecek.