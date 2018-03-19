Emel Sayın'dan 'Ah bu gönül şarkıları' konseri
Emel Sayın 21 Mart’ta TİM Show Center’da geçmişten günümüze gönüllerde yer eden şarkılarını seslendirecek.
- STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Emel Sayın 21 Mart’ta TİM Show Center’da gerçekleştireceği ‘’Ah Bu Gönül Şarkıları’’ konseri kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Usta sanatçı, geçmişten günümüze gelen ve gönlümüzde yer eden Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirecek.
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