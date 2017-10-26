Emniyet’in ‘Dali’sinden Gözlere Sefa

Ankara Panora Alışveriş Merkezi’nde açılan ‘Gözlere Sefa’ adlı sergide, Emniyet Başmüfettişi Ahmet Sula’nın eserleri de yer aldı. Bu serginin hem Avrupa, hem İslam, hem Türk kültür ve sanatı adına bir buluşma noktası olduğunu söyleyen Ahmet Sula, “Herkes rızık peşinde koşarken çoğumuz sadece midemizi düşünüyoruz. Onu yaşatalım derken insanlığı öldürüyoruz. Bu sebeple benimkisi sanat üzerinden bir savaştır. İnsanları fikir ve kalp alemleriyle ilgilendirmeye çalışıyorum” dedi.

DOHA’YA GİDİYOR

Eserlerinde yerli kültür unsurlarını öne çıkardığını dile getiren Sula, resim ve güzel yazının tablolarında buluştuğunu söyledi. Bir sanat eserinin manası, hikayesi ve mesajı olduğu takdirde değer kazanacağını dile getiren Sula, gelecek ay Doha’da bir sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi. l MÜGE HELİN DEVİREN ANKARA