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En büyük fuara rekor ziyaretçi

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Ege’nin en büyük kitap fuarı, 10 günde 300 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Ege’nin en büyük kitap fuarı, 10 günde 300 bin ziyaretçiyi ağırladı. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuarda onur konuğu Mustafa Tatcı oldu. Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yanı sıra Kahraman Tazeoğlu, Sinan Akyüz, Ali Lidar, Canan Tan, Leyla İpekçi, Saba Tümer, Sinan Yağmur, Abdurrahman Dilipak ve Yalçın Akdoğan gibi Türkiye’nin en ünlü yazarları da okurlarıyla buluştu. Satış rakamlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, birçok kitap fuarından çok daha fazla kitabın okuyucusuyla buluştuğu ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizlimiz bir kez daha sanat ve kültür şehri olduğunu ispat etti. 10 gün boyunca fuarımızda neredeyse adım atacak yer yoktu. Denizlimiz kendisine yakışanı yaptı” dedi.

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