En çok etkinlik İstanbul’da düzenleniyor

MTM, Türkiye genelinde 2017 yılında düzenlenen etkinlikleri inceledi. Etkinlik raporuna göre, 2017 yılında Türkiye’de 27 bini aşkın etkinlik düzenlendi. Etkinliklerin 17 bin 568’i kültürel alanda yapılırken, yaklaşık bin 600’ü ise iş dünyasında yaşandı. En çok etkinlik İstanbul’da düzenlenirken, Siirt en az etkinlik yapılan il oldu. Etkinlikler daha çok kültürel alanlarda ve iş yaşamında gerçekleşti.

Türkiye genelinde düzenlenen etkinlik sayısına göre İstanbul, iş ve kültür şehri olarak ilk sırada yer aldı. İş dünyasını yakından ilgilendiren fuar, konferans, kongre ve zirve gibi etkinlik türlerinden 725’i İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul, yıl boyunca yaklaşık 200 fuar ve 85 zirveye ev sahipliği yaptı. İş hayatına dair başkent Ankara’da 238, Antalya’da 113 etkinlik yapılırken, İzmir’de 72 etkinlik organize edildi. Listede yer alan diğer şehirler ise sırasıyla Bursa, Adana ve Konya olarak belirlendi.

Kültürel aktiviteler için büyük şehirler tercih edildi

2017 yılında düzenlenen 27 bin 454 kültürel etkinliğin 9 bin 736’sı İstanbul’da yapılırken bin 729 etkinlik Ankara’da gerçekleşti. Mega kentlerden İzmir’de ise kültür sanata dair bin 325 etkinlik organize edildi. Kıyı şehirlerden olan Antalya, listede etkinlik sayısına göre dördüncü sırada, Muğla ise beşinci sırada yer aldı. Etkinlik Takvimi raporundan elde edilen veriler incelendiğinde, etkinlik türüne göre konser ve tiyatrolar ilk sırada yer alırken, festivaller ve gösteriler de tercihler arasındaydı.