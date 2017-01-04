En iyiler armağanı

Türkiye’nin önde gelen besteci ve piyanistlerinden Tuluyhan Uğurlu, uzun yıllar gerçekleştirdiği konser programlarının ardından yeni yılı bir albümle karşıladı. ‘Best Of Tuluyhan’ adlı albüm DMC etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Sanatçı Uğurlu, Türkiye’nin çok dinamik bir ülke olduğunu ve gençlerle iletişim kurmanın en iyi yöntemlerinden birinin müzik olduğunu belirterek, albümü gençlere armağan ettiğini söylüyor. Müzikle dört yaşında tanışan, beş yaşında ilk konserini veren ve profesyonel olarak otuz yıldır sahne yaşamını sürdüren Tuluyhan Uğurlu, bu yeni albümde “Senfoni Türk”, “Beyazıt’ta Zaman”, “Akdeniz”, “Dünya Başkenti İstanbul” ve “Sonsuza Kadar İstanbul” isimli CD’lerinden seçtiği eserleri sanatseverlerle tekrar buluşturuyor.

SENFONİ VE MEHTER

“Best Of Tuluyhan” da dikkat çeken eserlerin ilki, Senfoni Türk albümünden alınan “Akıncılar”. Eserde piyano, senfoni orkestrası ve mehter takımı birlikte çalıyorlar. Albümde piyano eşliğinde bağlama, yaylı tambur, kaval, ney gibi enstrümanlar da kullanılıyor. Bugüne kadar 12 albüm yapan Tuluyhan Uğurlu, ilk gençlik yıllarından bugüne CD olarak sunulan eserlerinden derlenen “Best of” albümlerine devam ederek, eserlerini halkla buluşturmaya devam edecek. Klasik müzik eğitimi almasına rağmen, sadece kendi eserlerini seslendiren sanatçı, 2017 yılı içinde yeni bir solo piyano albümü de yapacak.

Öncesi ve sonrası ile Halep