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En iyiler armağanı

Piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu, 2017 yılına, bugüne kadar yaptığı albümlerden en sevdiği eserlerine yer verdiği “Best of Tuluyhan” albümüyle girdi.

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Türkiye’nin önde gelen besteci ve piyanistlerinden Tuluyhan Uğurlu, uzun yıllar gerçekleştirdiği konser programlarının ardından yeni yılı bir albümle karşıladı. ‘Best Of Tuluyhan’ adlı albüm DMC etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Sanatçı Uğurlu, Türkiye’nin çok dinamik bir ülke olduğunu ve gençlerle iletişim kurmanın en iyi yöntemlerinden birinin müzik olduğunu belirterek, albümü gençlere armağan ettiğini söylüyor. Müzikle dört yaşında tanışan, beş yaşında ilk konserini veren ve profesyonel olarak otuz yıldır sahne yaşamını sürdüren Tuluyhan Uğurlu, bu yeni albümde “Senfoni Türk”, “Beyazıt’ta Zaman”, “Akdeniz”, “Dünya Başkenti İstanbul” ve “Sonsuza Kadar İstanbul” isimli CD’lerinden seçtiği eserleri sanatseverlerle tekrar buluşturuyor. 

SENFONİ VE MEHTER

“Best Of Tuluyhan” da dikkat çeken eserlerin ilki, Senfoni Türk albümünden alınan “Akıncılar”. Eserde piyano, senfoni orkestrası ve mehter takımı birlikte çalıyorlar. Albümde piyano eşliğinde bağlama, yaylı tambur, kaval, ney gibi enstrümanlar da kullanılıyor. Bugüne kadar 12 albüm yapan Tuluyhan Uğurlu, ilk gençlik yıllarından bugüne CD olarak sunulan eserlerinden derlenen “Best of” albümlerine devam ederek, eserlerini halkla buluşturmaya devam edecek. Klasik müzik eğitimi almasına rağmen, sadece kendi eserlerini seslendiren sanatçı, 2017 yılı içinde yeni bir solo piyano albümü de yapacak.    

Öncesi ve sonrası ile Halep

 

Türkiye Yazarlar Birliği’nin Ankara’daki merkezi ‘Halep’ programına ev sahipliği yapacak. Suriye’deki savaş sırasında en çok yara alan bölgelerden Halep’in anlatılacağı programa Dr. İbrahim Demirci ve Can Acun konuk olacak. Program yarın akşam 18:00’de TYB Mehmed Âkif divanında yapılacak. Öte yandan İstanbul’da düzenlenecek bir toplantıda ise darbeler ve edebiyat konuşulacak. Yarın 18:30’da Üsküdar’daki Aşiyan Kitap Kahve’de gerçekleşecek programa Bülent Ata, Sedat Demir, Feridun andaç, Hale Sert ve Kudret Yılmaz konuşmacı olarak katılacak.

Ankara’da kitaplı günler

Avrasya Yazarlar Birliğinin desteğiyle düzenlenen 11. Ankara Kitap Fuarı, 6-15 Ocak tarihlerinde ATO Congresium’da başlayacak. Konuk ülke olarak Kazakistan’ın ağırlanacağı fuara 250 yayınevi katılacak. Fuarda 300 imza ve 50’ye yakın konferans etkinliği gerçekleştirilecek.   

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