Engelleri müzik ve dansla aşıyorlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan engelli öğrenciler dans ederek sosyalleşiyor. Engelli öğrencilerin dans ederken ki mutlulukları ise yüzlerine yansıyor.

Bodrum Dans Kulübü Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi tarafından “Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu” isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Yaklaşık 2 aydır devam eden dans eğitimleri sayesinde özel bireyler ve aileleri hayata daha pozitif bakıyor. Mevzuat gereği okullarda eğitim göremeyen 21 yaş üzeri özel gençlere dans dersleri verilerek özgüvenlerini artırılması planlanıyor. Düzenlenecek dans gecelerinde katılacak olan engelli öğrenciler diğer öğrenciler ile tanıştırılarak sosyal hayata dahil olmalarına katkı sağlamanın hedeflediği projede ilk aşama tamamlandı. Dans eğitimine katılan gençlerin mutlulukları ise yüzlerinde okunuyor. Projenin iki etabında ise engelli gençlere, yeterli destek bulunması halinde piyano ve müzik eğitimleri verilecek.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci engelli öğrencilerinde sosyalleşmesi gerektiğini söyleyerek “Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu isimli bir proje başlattık. Bodrum’da 21 yaş üzeri gençlerin eğitim alabilecekleri çok fazla yer yok. Dolayısıyla bunları biz bir eğitimle, dans eğitimi ile önce bir şeyler öğretmeyi daha sonra bizim diğer kursiyerlerimizle bir araya getirerek de entegrasyonlarını sağlamayı hedefledik” dedi.