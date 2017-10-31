Yeni Recep İvedik'i: Kayhan

Recep İvedik' karakteriyle beyaz perdede rekor üstüne rekor kıran oyuncu Şahan Gökbakar, ‘Kayhan’ isimli filmi için hazırlıklara başladı. Ünlü oyuncu, 22 Eylül'de İnstagram hesabından paylaştığı videoya, "Geri sayım başladı. #kayhan yeni film projemiz" notunu düşmüştü.

Tarihi açıkladı

Bugün, Kayhan'ın vizyon tarihini takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 9 Şubat 2018'de filmin izleyici ile buluşacağını açıkladı.

Recep İvedik'ten önce, "Kime Diyorum" programında yaptığı skeçleri ile tanınan Şahan Gökbakar, bu programda yer verdiği "Kayhan"ı vizyona taşımaya karar verdi.