Yeni Recep İvedik'i: Kayhan
Recep İvedik serisiyle, Türk sinema tarihinin en yüksek izlenme oranlarını yakalayan Şahan Gökbakar, yepyeni bir karakter ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü komedyenin yeni filmi 'Kayhan' 9 Şubat 2018'de vizyona girecek.
Recep İvedik' karakteriyle beyaz perdede rekor üstüne rekor kıran oyuncu Şahan Gökbakar, ‘Kayhan’ isimli filmi için hazırlıklara başladı. Ünlü oyuncu, 22 Eylül'de İnstagram hesabından paylaştığı videoya, "Geri sayım başladı. #kayhan yeni film projemiz" notunu düşmüştü.
Tarihi açıkladı
Bugün, Kayhan'ın vizyon tarihini takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 9 Şubat 2018'de filmin izleyici ile buluşacağını açıkladı.
Recep İvedik'ten önce, "Kime Diyorum" programında yaptığı skeçleri ile tanınan Şahan Gökbakar, bu programda yer verdiği "Kayhan"ı vizyona taşımaya karar verdi.
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