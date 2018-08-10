'Erzurum Türk Oyunları Festivali'ne doğru

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları tamamlandı.

Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresindeki 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek festivale atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, karakucak güreşleri, aba güreşi, aşık, mangala ve çocuk oyunları başta olmak üzere birçok geleneksel spor dalında 250 sporcu katılacak.

Festival alanında oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evler oluşturuldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, festival dolayısıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a ve iş birliği yapan paydaş kuruluşlara teşekkür etti.

Bir milletin uzun süre dünyada hükümdar olmasının ancak medeniyet olgusuyla mümkün olabileceğini vurgulayan Sekmen, "Bizler de Türk milleti olarak bu olguyu geçmişte yaşadık. Medeniyetlerin ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra sportif faaliyetleri de önemli. Mutlaka bir medeniyet varsa onun oluşturduğu spor dalları da vardır. Bizim ecdadımızın birbirinden güzel spor oyunları var." diye konuştu.

Sekmen, zamanla bazı kültürel faaliyetlerin unutulduğunu ifade ederek, Türk kültür medeniyetini, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel faaliyetlerle genç nesillere aktarmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Festivale çeşitli ülkelerden sporcu ve misafirlerin geleceğini anlatan Sekmen, şöyle devam etti:

"Ecdadımızın yaptığı sporları günümüze taşıyıp bu sporları gençlerimizle tanıştırmak istiyoruz. Hazırladığımız devasa alanda atıcılık, binicilik, atlı okçuluk olmak üzere güreşler yapılacak. Kültürel gösterilerin yanı sıra Erzurum Bar Oyunları ekibimiz gösteri yapacak. Festivalde 250 sporcu görev alacak, 120 civarında at kullanılacak. Erzurum başta olmak üzere çevre illerimizdeki bütün vatandaşları birbirinden güzel oyunları izlemek için festivale davet ediyoruz."

Sekmen, festivalde Erzurum'a ait el sanatlarının sergileneceğini, kentin yöresel yemek çeşitlerinden sunumlar yapılacağını belirterek, ülkelerden gelecek heyete kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdireceklerini sözlerine ekledi.

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer de gençlerin spora yönelmelerinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Yönetim olarak Erzurum'un ticari ve kültürel yaşamına canlılık kattıklarını dile getiren Süer, şöyle konuştu:

"Daima kentin geleneksel değerlerine ve şehirdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedefledik. Önemli bir spor organizasyonuna ana sponsor olduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen öncülüğünde Erzurum, geçmişten bugüne kahramanlık hikayeleri ile anılan ve geleneksel değerlerimize sahip çıkmak konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacak Türk Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak."