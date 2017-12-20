ESKADER ödülleri açıklandı

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri”nin bu yılki sahipleri belli oldu. Ödüller, Birlik Vakfı›nın Cağaloğlu’ndaki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, gerekçeleriyle birlikte açıklandı. Toplantıda konuşan ESKADER Başkanı Aydemir, 10 yıldır bir gelenek haline gelen ödüller kapsamında en iyileri seçmeye çalıştıklarını söyledi.

Ödüllerden bazıları şöyle: Araştırma-İnceleme dalında “Şair-Sosyolog Kemal Tahir” kitabıyla Muhammed Hüküm, “Biyografi” dalında “İbnü›l-Emin Mahmut Kemal İnal” kitabıyla Dursun Gürlek, “Deneme” dalında “Kırklandım” kitabıyla Funda Özsoy Erdoğan, “Düşünce” dalında “İslam Düşünce Atlası”, “Halk Bilimi” dalında “Anadolu Türk Masallarından Derlemeler” eseriyle Prof. Dr. Necati Demir, “Hikaye” dalında “Atları Uçuruma Sürmek” kitabıyla Emir Gürdamur, “Roman” dalında “Mavi Turna” kitabıyla Hakan Kağan, “Şiir” dalında “Yan Tesir” kitabıyla Hüseyin Akın. Ödüller 2018 Nisan ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

(Sol üstten) Turan Oflazoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Yalçın Tura’ya Üstün Hizmet Ödülü, yazar Mehmet Niyazi Özdemir’e ise Özel Ödül verilecek.