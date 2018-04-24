ESKADER ödülleri verildi

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından verilen “ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri” sahiplerini buldu.

Törende konuşan ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, her yıl ödül töreninde gündemdeki konular üzerine bir manifesto okuduğunu belirterek, “Bugün ellerimizin, kelimelerimizin ve niyetlerimizin şiir kokmasını istiyoruz” dedi. Aydemir, konuşmasında Hafız Şirazi’nin “Bir yerde gören göz yoksa, orada güzellik ve çirkinlik eşittir” sözüne atıfta bulunarak, “Güzelliği övmek, çirkinden ayırmak ve ona vefa göstermek bir marifetti. Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hacip der ki ‘Sadece yiyen, doyan ve yatan hayvandır.’ İnsan iyi ve güzel işler yapmalıdır. Bu itibarla iyiye, doğruya, güzele kimi meftun görürsek, tarihimizin, kültürümüzün, sanatımızın, kısaca kendi gök kubbemizin samanyolundan bize kim gülümsüyorsa elimizi ona uzatırız” ifadelerine yer verdi.

Farklı alanlarda değerlendirilen yazılı eserler arasında bu yıl “Araştırma-İnceleme” kategorisine “Şair-Sosyolog Kemal Tahir” kitabıyla Muhammed Hüküm, “Biyografi” dalında “İbnü›l-Emin Mahmut Kemal İnal” kitabıyla Dursun Gürlek, “Çocuk Edebiyatı” dalında “Türkçenin Muhafızları” kitabıyla Özgür Aras Tüfek, “Deneme” dalında “Kırklandım” kitabıyla Funda Özsoy Erdoğan ödüle değer görüldü.

“Düşünce” dalında ise bu yıl “İslam Düşünce Atlası” ile ödül alan Dr. İbrahim Halil Üçer atlasın, İlmi Etütler Derneği tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hazırlanan 4 yıllık bir proje sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Daha pek çok dalda ödüllerin sahiplerini bulduğu törende “Üstün Hizmet Ödülü” besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura, yazar, şair ve eleştirmen Turan Oflazoğlu ile edebiyatçı, şair, yazar ve gazeteci Beşir Ayvazoğlu’na takdim edildi. “Özel Ödül”e ise yazar Mehmet Niyazi Özdemir layık bulundu.

Farklı kategorilerde 25 ödülün verildiği ESKADER töreni, İstanbul Sultanahmet Vakfı’nda gerçekleştirildi.