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Eyvah Nadir nöbetçi tiyatroda

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün, “Nöbetçi Tiyatro” uygulaması kapsamında bu hafta Ankara’da “Eyvah Nadir” oyunu sahnelenecek.

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Sanatsal faaliyetlerden yaz mevsiminde de yararlanılması için hayata geçirilen “Nöbetçi Tiyatro” uygulamasına sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Projenin dördüncü haftasında Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği “Eyvah Nadir” Küçük Tiyatro Sahnesi’nde perdelerini açacak. Ahmet Metin Önel’in yazdığı ve Ali Meriç’in yönettiği tek kişilik oyunda, “Eyvah” demenin bir zaaf ve yenilgi olduğuna inanan Nadir’i Koray Karaca canlandıracak. Modern meddahlık havasında geçen oyun, Nadir’in, “Eyvah” sözcüğünden hal ve söylem olarak kaçma çabasını, insanın onur ve vicdanıyla sürdürdüğü yaşam yolculuğunu anlatıyor. Oyun, 9 Haziran ve 12-13 Haziran tarihleri arasında saat 18.00’de Küçük Tiyatro Sahnesi’nde izlenebilecek.  

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